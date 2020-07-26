Корнилов призвал Украину определиться со своей позицией по Минским соглашениям

Как показывает украинский опыт, важнейшие международные договоренности можно не соблюдать и читать их как-то по-своему, выполняя лишь то, что нравится тебе самому. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Так собеседник ФАН прокомментировал новость о проведенном между лидерами России и Украины телефонном звонке, в ходе которого президент РФ Владимир Путин прямо указал своему коллеге из Киева, что заявления украинской стороны о «безальтернативности Минских соглашений» должны подкрепляться на практике. Пока же все говорит об обратном: принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов полностью противоречит достигнутым договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.
«Действительно, это так: впервые за все время существования «нормандского формата» украинский парламент не ограничился словами и заявлениями каких-то отдельных своих деятелей, а принял официальный документ, который фактически дезавуирует весь минский процесс», — заявил Корнилов.
По его словам, принятые четырьмя странами соглашения были расписаны по пунктам, которые должны исполняться в строго определенном порядке: даже малейшее отклонение от «дорожной карты» означает провал всей операции по установлению мира между ДНР, ЛНР и Украиной.
«Я уже давно заявлял о том, что нужно активно обращать внимание международного сообщества на это грубейшее попрание Минских соглашений, — утверждает политолог. — Да Киев практически из них вышел! И теперь возникает вполне закономерный вопрос: если Украина фактически наплевала на международные договоренности, то почему санкции применяются по отношению к России?»
Эксперт отметил, что отношение ко всему происходящему со стороны других членов «нормандского формата» — Франции и Германии — будет зависеть прежде всего от того, насколько громко и настойчиво об этом вопиющем нарушении будет говорить на всех площадках Российская Федерация.
«Я думаю, что после того, как лично сам Путин поднял обсуждение этого вопроса на свой уровень, той же Ангеле Меркель будет крайне тяжело сделать вид, что ничего плохого Киев не сделал, — убежден Корнилов. — Мне кажется, что в рамках минского формата нужно действительно поставить перед Украиной целый ряд жестких принципиальных вопросов, в частности, о том, считает ли она себя все еще участницей этих соглашений или уже нет».