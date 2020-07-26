Корнилов призвал Украину определиться со своей позицией по Минским соглашениям

Как показывает украинский опыт, важнейшие международные договоренности можно не соблюдать и читать их как-то по-своему, выполняя лишь то, что нравится тебе самому. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о проведенном между лидерами России и Украины телефонном звонке, в ходе которого президент РФ Владимир Путин прямо указал своему коллеге из Киева, что заявления украинской стороны о «безальтернативности Минских соглашений» должны подкрепляться на практике. Пока же все говорит об обратном: принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов полностью противоречит достигнутым договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.

«Действительно, это так: впервые за все время существования «нормандского формата» украинский парламент не ограничился словами и заявлениями каких-то отдельных своих деятелей, а принял официальный документ, который фактически дезавуирует весь минский процесс», — заявил Корнилов.

По его словам, принятые четырьмя странами соглашения были расписаны по пунктам, которые должны исполняться в строго определенном порядке: даже малейшее отклонение от «дорожной карты» означает провал всей операции по установлению мира между ДНР, ЛНР и Украиной.

«Я уже давно заявлял о том, что нужно активно обращать внимание международного сообщества на это грубейшее попрание Минских соглашений, — утверждает политолог. — Да Киев практически из них вышел! И теперь возникает вполне закономерный вопрос: если Украина фактически наплевала на международные договоренности, то почему санкции применяются по отношению к России?»

Эксперт отметил, что отношение ко всему происходящему со стороны других членов «нормандского формата» — Франции и Германии — будет зависеть прежде всего от того, насколько громко и настойчиво об этом вопиющем нарушении будет говорить на всех площадках Российская Федерация.