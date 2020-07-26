Бочкарева поблагодарила подписчиков фотографией с глубоким декольте

Москва, 26 июля. Известная российская актриса Наталья Бочкарева сегодня отметила свое 40-летие. Звезда сериала «Счастливы вместе» поблагодарила своих подписчиков за многочисленные поздравления и опубликовала снимок в платье с глубоким декольте.

По словам артистки, она получила сотни звонков, писем и сообщений с поздравлениями. Бочкарева крайне благодарна фанатам за оказанное внимание и выложила фотографию, обрадовавшую многочисленных подписчиков.

На опубликованном снимке женщина запечатлена сидящей в красном платье с весьма заманчивым и широким декольте. Кому-то столь откровенный наряд мог бы показаться чересчур броским, однако большинство подписчиков высоко оценили внешность знаменитости. Поклонники выразили восхищение как предметом гардероба певицы, так и особенностям ее телосложения.

«Я тоже сегодня отмечаю, но поскромнее грудь у меня», – заметила одна из подписчиц.

Праздновать четвертый юбилей Бочкарева будет на российском юге, в городе Сочи. Из-за пандемии и закрытых границ представители отечественного бомонда активно знакомятся с местными курортами. Ранее в Крыму отдыха актер Павел Прилучный вместе с детьми и новой спутницей. Совершила несколько поездок на черноморское побережье и Ксения Бородина. Судя по всему, именинница решила последовать их примеру.

Стоит сказать, что Бочкарева продолжает привлекать внимание мужчин и не стесняется делать достаточно откровенные публикации в своем Instagram. Как сообщалось ранее, знаменитость «завела» поклонников зажигательным танцем на стуле.