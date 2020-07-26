Ученые назвали лучшее природное средство от коронавируса

Трой, 26 июля. Исследователи из Политехнического института Ренсселера в США заявили о том, что водоросли являются более эффективным средством при лечении коронавируса, нежели известные препараты против этой инфекции.

По мнению ученых, в дело в гепарине. Вещество входит в состав водорослей, оно гораздо лучше блокирует коронавирус, чем «Ремдесивир», сообщает «Политика Сегодня».

По мнению одного участников исследований - профессора Роберта Линхардта, развитие коронавируса начинается с человеческого носа. Возможности вещества, содержащегося в водорослях, могут позволить создать спрей для орошения носа. Эксперт считает, что таким образом можно попробовать бороться с инфекцией на ранней стадии либо использовать спрей для профилактики.