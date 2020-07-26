Роман Родин показал эксклюзивное фото Пугачевой шестилетней давности

Москва, 26 июля. Звездный фотограф Роман Родин не устает радовать поклонников эксклюзивными раритетными снимками российских звезд. Чаще всего на его страничке в социальной сети Instagram появляются снимки Примадонны Аллы Пугачевой, короля эстрады Филипа Киркорова, певицы Лолиты Милявской и других самых ярких отечественных звезд «старой гвардии». Недавно он показал снимок Аллы Борисовны, сделанный шесть лет назад в ходе концертной записи.

«Алла Пугачева! Мое фото 6 лет назад! Правда, хороша?», — пишет Родин.

На фото Примадонна позирует на фоне живого оркестра и сценических декораций. Шесть лет назад артистка все еще предпочитала свои фирменные черные платья-балахоны современным модным веяниям. Также в те времена Алла Борисовна по-прежнему была узнаваема за счет яркого макияжа и роскошной шевелюры.

Сейчас же Пугачеву практически не узнать — молодеет с каждым годом. Звезда сильно похудела по сравнению с тем, какой она была на пике своей карьеры, а также стала чаще менять наряды. Помимо этого, артистка не пренебрегает стильным макияжем и косметологическими процедурами. И несмотря на омоложение многие поклонники считают, что раньше артистка выглядела лучше.

«Здесь она отлично выглядит!», — комментирует подписчик фото шестилетней давности.

Сравнить то, как Примадонна выглядела тогда и сейчас можно по недавней публикации ее старшей дочери певицы Кристины Орбакайте. Звезда опубликовала редкий совместный снимок с матерью, под которым развелось бурное обсуждение внешности Пугачевой.