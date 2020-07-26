Ученые рассказали о тяжелых осложнениях у диабетиков при COVID-19

Москва, 26 июля. Больные диабетом начинают страдать от тяжелых осложнений в случае заражения COVID-19. Такое заключение на основании своего исследования сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Исследователи установили, что по тяжести последствий от коронавируса диабет следует сразу после сердечно-сосудистых заболеваний. При заражении коронавирусом нового типа диабетикам в шесть раз чаще требуется госпитализация, а летальные исходы среди них случаются в 12 раз больше.

Ученые обращают внимание на то, что из-за пандемии контроль за состоянием страдающих диабетом значительно снизился, поэтому больным и врачам необходимо находиться в более тесном контакте, передает Ura.ru.

«Указанные проблемы отсылают нас к необходимости очень внимательно отнестись к данной категории больных, и пандемия не должна отвлекать и силы, и средства от помощи эндокринным больным», — подчеркивает автор исследования Пракаш Дидванья.

Среди осложнений, которые могут проявиться у диабетиков в случае заражения коронавирусом, инсульт, инфаркт миокарда, болезни почек, нарушения зрения и иннервации конечностей, что даже может привести к их ампутации.

«Самое серьезное осложнение диабета — снижение иммунных защитных функций организма», — отмечает ученый.

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