Дочь Заворотнюк показала, что ей досталось от мамы

Москва, 26 июля. Дочь актрисы из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк — Анна — поделилась с фолловерами в Instagram фото, на котором, по мнению фанатов, показала, что ей досталось от звездной матери. Оказывается, девушка унаследовала фирменный точеный профиль знаменитой артистки.

Анна Заворотнюк стала буквально новой звездой социальных сетей после того, как вся страна узнала об ужасном диагнозе ее матери — раке головного мозга. Новообразование было обнаружено у артистки несколько лет назад, но за последний год состояние всеми любимой «няни Вики» усугубилось. Звезда долгое время проводила в разных клиниках, где врачи боролись за ее жизнь и здоровье.

Все это время семья была рядом, в том числе и муж Заворотнюк - фигурист Петр Чернышев. Однако близкие артистки старались не афишировать никакие данные о состоянии Анастасии, чтобы не тревожить ее лишними упоминаниями в СМИ.

Анна Заворотнюк также старается не затрагивать в своих постах тему болезни матери, хотя в первое время делилась своими мрачными мыслями и переживаниями на этот счет. Недавно девушка опубликовала серию фото, на которых поклонники не могли не заметить поразительного сходства Анны со звездной мамой.

«От мамули профиль достался», — написал подписчик.

«Очень красивая спинка», – поделился мнением фанат.

«Всего самого лучшего вашей семье! Вы очень красивая!» — пожелал другой.

А недавно телеведущая Лариса Гузеева показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь Ольга. Девушка поразила фанатов артистки сходством с матерью.