Онищенко назвал основные отличия гриппа от коронавируса

Москва, 26 июля. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об основных симптомах коронавируса и отличиях этой инфекции от гриппа.

Парламентарий обратил внимание, что у зараженных коронавирусом наступают трудности с дыханием, у человека начинается одышка, кровь не получает достаточный объем кислорода. Данный симптом не характерен для гриппа.

Онищенко констатировал, что при указанных выше двух заболеваниях могут быть проблемы с обонянием. Однако его полное отсутствие диагностируется у зараженных коронавирусом.

Еще одно отличие заключается в характере течения болезни. Тяжелее всего она протекает у пожилых больных коронавирусом, у детей — в более легкой форме. Что касается гриппа, то дети болеют так же сильно, как и взрослые.

Кроме того, развитие гриппа и ОРВИ происходит более стремительно, потому что инкубационный период занимает около недели. Этот же показатель у коронавируса длиннее почти в два раза.

Напомним, что ранее эксперт Андрей Тяжельников рассказал о симптомах гриппа, которые позволяют отличить эту инфекцию от коронавируса.