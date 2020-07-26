Фотограф Пугачевой показал фото Лолиты в смешном парике

Москва, 26 июля. Певица Лолита Милявская всегда была одной из самых ярких и веселых артисток на российской эстраде. На днях архивным фото звезды поделился через Instagram личный фотограф певицы Аллы Пугачевой — Роман Родин.

«Добрый день! Сегодня день веселых воспоминаний, 90-е. Лола в смешном парике», — подписал публикацию фотограф.

На снимке артистка корчит «забавную рожицу», позируя в красном клоунском парике. Лолита никогда не стеснялась показывать себя такой, какая она есть, шутить, делать откровенные заявления и интервью.

К примеру, недавно о певице снова заговорили после того, как она рассталась с пятым мужем — спортсменом Дмитрием Ивановым. Мужчина был сильно младше певицы, и, как оказалось впоследствии, оказывал на нее плохое влияние. Лолита объявила о разладе в соцсетях, но в тот момент заявила, что расходится с мужем на позитивной ноте.

Затем в СМИ все чаще стали всплывать малоприятные подробности брака. Оказывается, Иванов давил на Лолиту и даже, по ее словам, чем-то «опаивал». Во время этих отношений звезда сильно поправилась и очень плохо себя чувствовала. Помимо этого, выяснилось, что Иванов изменял певце с подругой из своего родного города. Впоследствии в суде Лолита пыталась доказать, что их брак был фиктивным, а Дмитрию он был нужен с целью заполучить израильское гражданство, которое было у самой певицы.

Разрыв с Ивановым дал серьезный толчок к развитию творчества певицы, она стала активнее появляться на светских вечеринках, писать новые песни и снимать взрывные клипы. Также звезда очень сильно похудела и буквально на глазах расцвела.