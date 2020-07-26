Москва отреагировала на призыв Климкина «сделать Крым проблемой» России

Москва, 26 июля. Заявления и попытки Украины вернуть Крым являются абсолютно бессмысленными. Так отреагировали в политических кругах России на заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина.

Напомним, что бывший министр заявил через Facebook, что Крым нужно сделать «внутренней и внешней проблемой» для России.

По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Киев смог создать мировую проблему из Украины.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что все проблемы полуострова, которые создали украинские власти, Россия смогла решить.

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что бывший министр и его соратники уже проиграли, их провокации и истерики, а также западные санкции никак не повлияли на политику РФ.

Высказывание Павла Климкина можно расценивать как противозаконное деяние, за это его можно привлечь к уголовной ответственности, выразил мнение сенатор Владимир Джабаров, сообщает канал «360». Политик подчеркнул, что слова экс-министра противоречат обновленной Конституции РФ.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что бывший глава МИД заявлениями такого рода может создавать проблемы только для Украины.

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, отношение Киева к Крыму было как к чужой земле, которую придется возвращать.