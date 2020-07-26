За первое полугодие 2020 года ПФР подтвердил право на различные меры поддержки и льготы по 1,2 млн заявок. Люди предпенсионного возраста могут получить дополнительную помощь от государства, оформив заявку через портал госуслуг и сайт Пенсионного фонда, заявила в интервью Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Сам факт того, что граждане, оказавшись в сложной ситуации, обращаются в ПФР, говорит о высокой степени доверия данному государственному институту, считает парламентарий.

Данные Пенсионного фонда России отправлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы людям предпенсионного возраста, либо напрямую гражданам, имеющим на них право. Предпенсионеры могли получить «письма счастья» в своих личных кабинетах на сайте ПФР и на портале Госуслуг, а также в территориальных органах Пенсионного фонда или в МФЦ.

Отмечается, что наиболее внушительный объем подтверждающих сведений с начала года оказался направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров и повышения их квалификации, а также платят увеличенное пособие в период обучения или поиска гражданами работы. Именно для исполнения этих целей с начала 2020 года Пенсионный фонд подтвердил центрам занятости напрямую и через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) статус 932 тыс. человек.

«С учетом кризиса, который произошел у нас сейчас на рынке труда, это не катастрофично, — уверена Бессараб. — Но, разумеется, если бы не пандемия коронавируса, людей, нуждающихся в социальной поддержке, было бы намного меньше. Граждане, безусловно, имеют право просить и получать от государства помощь — и особенно это касается тех из них, кто искал, но не смог найти работу, находясь при этом в возрасте, когда до выхода на пенсию осталось совсем немного».

По словам депутата, 1,2 миллиона подтвержденных заявок на получение льгот от Пенсионного фонда — большая цифра, особенно учитывая тот факт, что в прошлом году их было всего несколько десятков тысяч. Парламентарий связывает это со значительным «проседанием» рынка труда, вызванного эпидемией.

«В принципе то, что люди массово идут за помощью в ПФР, является очень хорошим признаком высокого развития общественно-значимых институтов в нашей стране, — считает собеседница ФАН. — Россия — это социальное государство, не бросающее своих граждан в беде, и именно так сейчас записано в нашей обновленной Конституции».

Бессараб подчеркнула, что каждый человек имеет право обратиться за помощью к государству в трудную минуту — и сделать это в онлайн-режиме, не простаивая в очередях, столь опасных в настоящее время для всего старшего поколения, к которому относятся предпенсионеры.