Путин и Зеленский оценили ситуацию с коронавирусом

Москва, 26 июля. Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели разговор по телефону, в ходе которого обменялись оценками относительно ситуации с коронавирусом. Об сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

«Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса», — передает пресс-служба российского президента.

На данный момент на Украине, по информации местного Минздрава, выявлено 64,8 тысячи лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. От ранее неизвестного заболевания скончались 1605 пациентов, 35,8 тысячи – выздоровели.