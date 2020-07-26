Экономист сделал прогноз курса рубля до сентября

Москва, 26 июля. Ситуация с некоторыми биржевыми активами нормализовалась, спрос на американскую валюту в качестве «убежища» стал небольшим. Согласно котировкам, доллар подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. О перспективах «американца» и курсе рубля рассказал аналитик Петр Пушкарев.

Эксперт напомнил, что недавно Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процента, что оставляет запас для еще одного возможного снижения в нынешнем году. По его мнению, это может способствовать небольшому укреплению отечественной валюты.

«Из-за этого к осени могут упасть предлагаемые Минфином купонные выплаты для покупателей новых выпусков ОФЗ. А значит, инвесторам выгоднее купить их в самое ближайшее время — в августе-сентябре условно под 5% годовых, чем сделать это спустя два-три месяца и получить всего 4,5 или даже 4% годовых», — отметил аналитик.

Петр Пушкарев считает, что рубль может получить поддержку вплоть до начала сентября.

Говоря о конкретных ценовых диапазонах, аналитик считает, что доллар в августе будет колебаться в пределах 67-74 рублей. Евро может «пойти» выше 85 рублей, но не факт, что европейская валюта долго продержится выше этой отметки.