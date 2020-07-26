Агила Салех направился в Марокко, чтобы обсудить пути выхода из ливийского кризиса

Тобрук, 26 июля. Глава Высшего Государственного Совета Халед аль-Мишри и спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех прибудут в Марокко с рабочим визитом, передает The Libya Observer.

Издание уточняет, что политические деятели Восточного ливийского Правительства совершат визит в западноафриканское государство по приглашению спикера Палаты представителей Марокко Хабиба ан-Малки для переговоров по политическому кризису в Ливии.

Head of High Council of State Khaled Al-Mishri and Speaker of east Libyan House of Representatives Aqailah Saleh arrive in #Morocco on an invitation from Habib El Malki, the Speaker of Moroccan House of Representatives for talks on #Libya's political crisis pic.twitter.com/WMUpYqWqMl — The Libya Observer (@Lyobserver) July 26, 2020

Ранее, 15 июля, советник председателя Палаты представителей Фатхи Марими сообщил изданию Independent, что глава парламента Агила Салех посетит ряд зарубежных стран. Отмечалось, что целью поездок спикера станет поиск решения затянувшегося кризиса в стране, а также обсуждение вопросов об экспорте нефти и справедливом распределении доходов среди ливийцев.

Недавно глава парламента заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что ливийский кризис может перекинуться на другие страны региона, если не будут выработаны эффективные меры его преодоления. Для этого он предлагал вступить в политический диалог со всеми заинтересованными сторонами.