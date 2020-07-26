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Агила Салех направился в Марокко, чтобы обсудить пути выхода из ливийского кризиса

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Агила Салех направился в Марокко, чтобы обсудить пути выхода из ливийского кризиса

Тобрук, 26 июля. Глава Высшего Государственного Совета Халед аль-Мишри и спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех прибудут в Марокко с рабочим визитом, передает The Libya Observer.

Издание уточняет, что политические деятели Восточного ливийского Правительства совершат визит в западноафриканское государство по приглашению спикера Палаты представителей Марокко Хабиба ан-Малки для переговоров по политическому кризису в Ливии.

Ранее, 15 июля, советник председателя Палаты представителей Фатхи Марими сообщил изданию Independent, что глава парламента Агила Салех посетит ряд зарубежных стран. Отмечалось, что целью поездок спикера станет поиск решения затянувшегося кризиса в стране, а также обсуждение вопросов об экспорте нефти и справедливом распределении доходов среди ливийцев.

Недавно глава парламента заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что ливийский кризис может перекинуться на другие страны региона, если не будут выработаны эффективные меры его преодоления. Для этого он предлагал вступить в политический диалог со всеми заинтересованными сторонами.

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