Агила Салех направился в Марокко, чтобы обсудить пути выхода из ливийского кризиса

Тобрук, 26 июля. Глава Высшего Государственного Совета Халед аль-Мишри и спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех прибудут в Марокко с рабочим визитом, передает The Libya Observer.

Издание уточняет, что политические деятели Восточного ливийского Правительства совершат визит в западноафриканское государство по приглашению спикера Палаты представителей Марокко Хабиба ан-Малки для переговоров по политическому кризису в Ливии.

