Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе

Москва, 26 июля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.

Национальные лидеры обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля», — отмечается в сообщении.

Президенты также затронули проблему разминирования в регионе и пришли к согласию относительно необходимости соблюдения дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.

«Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ (контрольных пунктов въезда – выезда. – Прим. ФАН) на линии соприкосновения, деятельности СММ (специальной мониторинговой группы. – Прим. ФАН) ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам», — сообщается на сайте президента Украины.

Кроме того, стороны отметили важность дальнейших шагов по обмену удерживаемых лиц.