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Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

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Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Москва, 26 июля. Своевременно диагностировать онкологию кишечника можно лишь при помощи колоноскопии. Об этом рассказал главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.

Медик подчеркнул, что указанная процедура дает отчетливо понять специалистам, с какого рода недугом они имеют дело.

«Структура предракового заболевания — полипы, которые можно выявить при колоноскопии», — сказал специалист.

Бордин обратил внимание на то, что при таком заболевании невозможно ориентироваться на конкретные симптомы. Окончательный вывод о наличии или отсутствии опасной болезни можно сделать лишь после прохождения специального обследования.

Специалист напомнил, что рак кишечника чаше всего возникает у людей старше 45-50 лет. Врач посоветовал проходить первое обследование именно в этом возрасте. Своевременная диагностика позволяет предотвратить недуг или успешно побороть его.

Ранее сообщалось, что международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что преддиабет можно определить по изменению микробиоты кишечника. Специалисты доказали, что изменение работы кишечника сказывается на рисках возникновения диабета. Ученые напомнили, что преддиабет — это пограничное состояние, когда организм уже не функционирует нормально, но нарушение еще не достигло стадии болезни, передает «Ридус».

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Источник: «Говорит Москва»
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