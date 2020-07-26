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Эксперты оценили будущее «АвтоВАЗа» на Украине

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Эксперты оценили будущее «АвтоВАЗа» на Украине

Москва, 26 июля. Российский «АвтоВАЗ» может вернуться на украинский рынок, возобновив внешнюю сборку на Запорожском автозаводе. Будущее отечественного производителя оценили эксперты.

Пока корпорация «Укравто» ведет соответствующие переговоры с Группой Renault, на ЗАЗ уже началась тестовая сборка автомобилей «АвтоВАЗ». Такая схема позволит обойти запрет на импорт машин российского производства, действующий на Украине с начала года. Однако специалисты сомневаются в радужных перспективах автогиганта.

Глава информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий полагает, что проект вызывает слишком много вопросов, поскольку не предусматривает никакой промышленной составляющей.

«По большому счету это не более чем минимизация налоговых отчислений и обход санкций, которые были введены на автомобили происхождением из России», — считает автоэксперт.

По его словам, схема сборки российских автомобилей на ЗАЗ имеет неопределенные перспективы.

«За последние годы потребитель сильно изменил свое отношение к марке Lada, и рассчитывать на большие объемы сбыта не приходится. Для АвтоВАЗа это, скорее, возможность остаться на украинском рынке, ведь потерять всегда легко, а вернуться всегда непросто», — заключил Омельницкий.

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Источник: Российская газета
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