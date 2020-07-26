Стало известно, что Александр Беляев оставил сыну в наследство

Москва, 26 июля. Недавно ушел из жизни популярный российский ведущий прогнозов погоды Александр Беляев. Появилась информация, что именно телезвезда оставил своему единственному сыну в наследство.

Прогнозы погоды от Александра Беляева пользовались популярностью у большого количества зрителей. Недавно стало известно, что после долгой борьбы с онкологическим заболеванием телеведущий скончался, оставив после себя недвижимость и уникальную филателистскую коллекцию.

Как сообщает Kp.ru, Беляев был известен не только в качестве звезды телеэкрана, но и увлеченного коллекционера. Ведущий собирал марки и был специалистом международного уровня.

«С детства интересовался марками, их у меня очень много — целая комната отведена», — рассказал еще при жизни ведущий.

По словам Беляева, он также являлся членом-корреспондентом Национальной академии филателии, а его коллекция была лучшей на всем постсоветском пространстве. Можно с уверенностью сказать, что именно филателия стала делом всей жизни знаменитости.

Телеведущий ушел из жизни через три года после кончины его супруги, причиной смерти которой стала лейкемия. Тогда же онкологическое заболевание забрало и мать Беляева.

Кроме коллекции Илья Беляев, сын Александра, получил еще и дом в Подмосковье. Раньше телеведущий говорил, что на ремонт и обустройство дома потребовалось потратить в два раза больше денег, чем на его покупку.

Утрата дорогого человека почти всегда становится серьезной травмой для человека, что можно заметить и по детям других знаменитостей. Как сообщалось ранее, сын Высоцкого признался, почему перестал ходить на могилу отца в день его смерти.