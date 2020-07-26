Валуев объяснил, зачем Родченков «плодит сенсации»

Москва, 26 июля. Заявление о секретной плавучей допинг-лаборатории в СССР, сделанное бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым — это способ привлечь внимание созданием «сенсаций». Такой позиции придерживается бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

Парламентарий подчеркнул, что ситуация с Родченковым вполне обычная: он сделал свое дело в США и теперь там никому не нужен. Вот и приходится делать заявления подобного рода, чтобы к нему появился хоть какой-то интерес, пишет «Политика Сегодня».

«Это удел всех, кто туда уехал. Он громко возник, его использовали и выбросили на обочину жизни. Он пытается привлечь к себе внимание, как ему кажется, сенсационными заявлениями. Когда понадобится, его снова вытащат, пронафталинят и предъявят миру», — прокомментировал Валуев.

Напомним, что Родченков анонсировал в мае нынешнего года свой «труд» - книгу, в которой, среди прочего, рассказывал о спрятанной на советском корабле лаборатории. Также в своем «литературном творении» он обвинял спортсменов времен СССР в употреблении запрещенных препаратов.

Политик допустил, что Родченков еще и таким образом может рекламировать свою книгу.

«О нем все давно забыли. Вот и вспоминает СССР, допинг, пришельцев на Луне, может еще что-то. У всех свой подход, чтобы как-то взбодрить общественность», — подчеркнул депутат.

Бывший чемпион предположил, что автор книги может следовать принципу: «чем бредовее идея, тем вероятнее, что ее подхватят», надеясь, что о нем еще кто-то вспомнит.