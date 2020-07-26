Возлюбленная Тимати рассказала о проблемах в семье и своем отъезде во Францию

Москва, 26 июля. Новая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова серьезно напугала поклонников довольно мрачным сообщением в социальных сетях. Модель пожаловалась на проблемы в жизни, рассказывая о внезапном отъезде с сыном Ратмиром во Францию к дедушке мальчика по линии отца. Девушка намекнула, что нуждается в отдыхе и сне, и что, возможно, нескоро вернется в столицу. Пользователи Сети стали выдвигать свои версии событий.

«Тимати гуляет, а виновата Симона…», — пишут поклонники в комментариях. «А че тут думать? Отправили тебя, Симоне ты неугодна», — говорит один комментатор.

Многие желают девушке поскорее прийти в себя и разобраться с душевными проблемами. Решетова, по мнению подписчиков, является приятным человеком, поскольку она не говорит плохо о других и «не растрачивает себя на негативные эмоции». Тем не менее фолловеры очень жалеют девушку, считая, что она «попала не в ту компанию».

«Но и пожалеть ее хочется: красивая, добрая, а связалась не пойми с кем. И не расстанешься теперь нормально. Желаю, чтобы все разрулилось. Тяжело, когда на руках малыш, а нервы треплют», — поделился мнением комментатор.

Сама Решетова не делала никаких конкретных заявлений, поэтому говорить о возможном расставании пары еще рано. Фолловеры искренне надеются, что вскоре у девушки все наладится.