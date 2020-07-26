Орбакайте поделилась редким фото с мамой Аллой Пугачевой

Москва, 26 июля. Певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала редкое совместное фото с мамой Аллой Пугачевой. Поклонники разделились во мнениях: кто-то считает, что фото вышло удачным, а кто-то раскритиковал автора публикации за перебор с фотошопом.

«Желаем вам с @alla_orfey (Алла Пугачева. — Прим. ФАН) теплого и семейного воскресенья! Будьте здоровы и счастливы», — пишет Орбакайте под фото.

На снимке мама с дочкой улыбаются, демонстрируя сходство. Обе блондинки, обе молодо выглядят и разбираются в тонкостях современного макияжа. При этом фото вышло не слишком четким, и поклонникам показалось, что все дело в излишней ретуши.

«А почему фото такого ужасного качества?! Без фильтра никак нельзя да?!» — пишет критик. «Алла, ты стала похожа на Людмилу Гурченко, что это?» — ужаснулся другой.

Но многие фолловеры наоборот считают, что снимок вышел удачным, а мама с дочкой, несмотря на годы, выглядят просто потрясающе, как две куколки.

«Как вам повезло с мамой, как вы похожи, во всем, замечательные», — поделилась мнением подписчица. «Какие вы замечательные», — пишет Анита Цой. «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!» — говорит комментатор. «Дамы без возраста обе!» — восхищается другой.

Недавно редкий фотоснимок дочери выложила в социальных сетях телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Сегодня у ее наследницы Ольги именины, и звездная мама решила поздравить девушку трогательным постом в Instagram. На фото видно, что единственная дочь Гузеевой является практически ее полной копией. Также недавно стало известно, что артистке предложили место ведущей шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.