Кадыров заявил о готовности чеченцев к американским санкциям

Москва, 26 июля. Жители Чеченской республики готовы к включению в американские санкционные списки. Об этом в эфире программы «Вести» рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Вашингтон и дальше может инициировать ограничительные меры, если не имеет других дел.

«Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке». Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», — подчеркнул глава республики.

Ранее о санкциях в отношении Кадырова объявил госсекретарь Майк Помпео, который обвинил руководителя Чечни в нарушениях прав человека, передает Ura.ru.

Как сообщает телеканал «Царьград», Кадыров ввел ответные санкции против Помпео и отменил свое приглашение посетить Чечню.