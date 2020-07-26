Донбасс сегодня: «Правый сектор» вывозит оружие из зоны ООС, «Айдар» конфликтует с ВСУ

Донбасс, 26 июля. «Правосеки» (организация «Правый сектор»1 запрещена в России) наводняют Украину контрабандным оружием из зоны конфликта. Командование ВСУ безуспешно борется с дезертирами. Украинские десантники заставляют местных жителей платить дань. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска трижды стреляли по Донецкой Народной Республике в минувшие сутки, все обстрелы сосредоточены на донецком направлении. Огонь велся по Спартаку, Яковлевке и Донецку с применением минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел населенного пункта Золотое-5 с применением 120-мм миномета.

«Правосеки» вывозят оружие из Донбасса

Подразделения «Правого сектора» продолжают вывозить оружие и боеприпасы из зоны конфликта в Донбассе, сообщают в Народной милиции ДНР. Поток оружия не прекращается, несмотря на громкие заявления президента Владимира Зеленского и министра МВД Арсена Авакова об усилении мер безопасности в связи с последними терактами на Украине в Луцке и Полтаве.

Как сообщает разведка НМ ДНР, недавно на временном блокпосту 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты бойцы остановили два микроавтобуса с «правосеками». Последние отказались предъявлять транспорт для досмотра, посоветовав морпехам связаться с руководством. В итоге микроавтобусы были пропущены в сторону «спокойной» Украины, что говорит о наличии у националистов контрабандных связей с командованием 36-й бригады ВСУ.

Украинские десантники кошмарят жителей Станицы Луганской

Пока радикалы зарабатывают на контрабанде оружия, наводняя Украину нелегальными стволами, десантники из 25-й бригады ВСУ обдирают местных жителей Станицы Луганской, устанавливая таксу за проезд через временный блокпост в городе. Такса составляет 500 гривен, что равняется полутора тысячам рублей. Платить «дань» за проезд должны все, кто желает проехать к своим дачным участкам.

Люди написали коллективное обращение в военно-гражданскую администрацию города с требованием убрать блокпост, однако чиновники оставили жалобу без рассмотрения, поскольку не желают портить отношения с командованием украинских силовиков.

Командование ВСУ безуспешно борется с дезертирами

Борьба с дезертирством в украинской армии занимает чуть ли не первое место в общем количестве проблемных точек. Ранее принимаемые меры по борьбе с бегством военнослужащих не принесли результатов, поэтому командование Операции объединенных сил приказало просто ограничить передвижения личного состава даже в пределах районов дислокации. Конечно же, это вызвало бурную негативную реакцию со стороны солдат и офицеров.

К примеру, в Верхнеторецком личный состав 54-й механизированной бригады отказывается выполнять приказы командования, запрещающие покидать места дислокации. Бойцы считают подобного рода приказы незаконными. С целью поддержания правопорядка в передовых подразделениях бригады в район Верхнеторецкого прибыл комбриг Алексей Майстренко. Но вместо смягчения мер подчиненным было обещано самым строгим образом наказывать нарушителей дисциплины.

Чтобы не допустить нарушений дисциплины и дезертирств в батальоне «Айдар» после перехода одного из айдаровцев на сторону ДНР, националистам вообще запретили выписывать увольнительные. Кроме того, командир 53-й бригады, куда входит нацбатальон, приказал бойцам разведроты задерживать всех националистов, покинувших расположение батальона. На фоне исполнения данного приказа разведка ДНР фиксирует конфликты между айдаровцами и бойцами разведроты 53-й бригады ВСУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.