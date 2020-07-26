Гусев разбил теорию Родченкова о «секретной допинговой лаборатории СССР»

Противостояние между странами социалистического и капиталистического лагерей в годы Холодной войны определяло также и государственную стратегию в отношении спорта, делая его инструментом в руках политиков. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев.

Так собеседник ФАН прокомментировал отрывок книги бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «Как я развалил секретную допинг-империю Путина», в которой автор «углубляется в историю» и раскрывает «истинные причины» бойкота летних Олимпийских Игр 1984 года в США Советским Союзом. По его словам, власти СССР просто не смогли организовать секретную допинговую лабораторию в Соединенных Штатах. Она якобы была спрятана на борту лайнера, который Москва хотела отправить к побережью Лос-Анджелеса, однако там судно не пустили в порт.

Но и этого мало: Родченков утверждает, что советское спортивное начальство отпугнуло от участия в играх еще и то, что антидопинговая лаборатория в США заявила, что во время соревнований сможет определять стероиды в допинг-пробах спортсменов. Автор «бестселлера» убежден: это ставило под удар выступление всей сборной СССР, которая, с его слов, «плотно сидела на допинге».

«Я не согласен с этими утверждениями, — заявил Гусев. — Наш неприезд в США был ответной мерой на бойкот американцами и представителями многих других западных стран московской Олимпиады 1984 года».

По словам эксперта, в то время он работал в агентстве ТАСС, и потому отлично помнит информационную кампанию, которая была развернута для сокрытия настоящей причины отказа СССР от участия в Олимпийских играх.

«Мы же не могли в открытую сказать, что это такой момент мести, — отметил собеседник ФАН. — И поэтому писали про всевозможные проблемы с безопасностью для наших спортсменов в США: мол, там могут быть провокации и даже взрывы. Но за всем этим — и это мое личное мнение — стояло именно желание ответить на неприезд американцев в 1980 году в Москву».

Резюмируя, спортивный комментатор заметил, что «в то время» допинг не был, что называется, «темой» для того, чтобы сборные двух стран не поехали на соревнования друг к другу, достаточно было уже и того «противостояния систем», которое наблюдалось в мире в период Холодной войны. А потому рассуждения Родченкова не имеют под собой никакой почвы.