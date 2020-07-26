Наталья Рудова похвасталась фигурой, оголив бедра в мини-платье

Москва, 26 июля. Звезда российских сериалов Наталья Рудова решила кардинально сменить образ из нежной романтичной блондинки в роковую красотку в черном мини. Девушка опубликовала результаты своего модного преображения в социальной сети Instagram.

Актриса активно ведет социальные сети, охотно делится с фолловерами деталями своей личной жизни. Звезда часто публикует довольно откровенные снимки, позируя то в коротких обтягивающих платьях, то в мини-бикини. За это ее нередко критикуют одни и обожают другие.

Чаще всего образы звезды можно отнести в категорию романтичных и нежных, или же сексуальных. Теперь же девушка решила примерить образ роковой красотки. Для этого Рудова сделала яркий макияж «смоки айс», выделила брови и слегка обозначила пухлые губы нюдовой помадой. Она нарядилась в черное короткое платье и кожаный тренч в тон. Образ дополняет высокий конский хвост.

Новый наряд подчеркивает достоинства фигуры актрисы: декольте выгодно обрамляет грудь, а распахнутый кожаный плащ - стройные бедра Рудовой. Наталья не стесняется показывать себя в откровенных нарядах, что видно по многим stories и фото звезды. Но именно в таком роковом образе она предстает впервые, поэтому многие фолловеры даже не узнали кумира на фото.

«А где Рудова? Вообще никакого сходства!» — удивились подписчики.

Образ в мини на днях примерила также певица Светлана Лобода. Девушка опубликовала снимок из салона авто, где предстала в коротком мини-платье и длинном черном пиджаке. Она дополнила свой вид блестящими босоножками и маленькой стильной сумочкой. По мнению Лободы, именно такой наряд может обеспечить любой девушке «невероятную ночь».