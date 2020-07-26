Мясников рассказал про значимый для здоровья «смертельный квартет» параметров

Москва, 26 июля. Четыре показателя имеют ключевое значение для здоровья человека, об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

В «смертельный квартет» параметров вошли артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара и обхват талии.

Медик обратил особое внимание на последний показатель. По его словам, обхват талии не должен превышать 102 сантиметра для мужчин и 88 сантиметров для женщин.

Мясников также подчеркнул, что следить за этим параметром должны не только толстые, но и худые люди, имеющие большой живот. Объем талии, как утверждает медик, при превышении нормы может стать фактором риска для инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний и диабета. При этом данный показатель более важен, чем масса тела человека.

Ранее Мясников в своем Telegram-канале высказался против дистанционного обучения школьников. По его мнению, онлайн-образование полностью не может заменить привычные уроки, поскольку в школе ребенок не только получает знания, но и навыки общения в социуме, передает телеканал «Царьград».

Кроме того, доктор развеял некоторые мифы о кофе, подчеркнув полезные свойства бодрящего напитка для некоторых категорий людей, сообщает НСН.