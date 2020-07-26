Киев, 26 июля. Власти Украины готовятся к режиму прекращения огня на востоке страны, а тем времени, в район Трехизбенка Новоайдарского района к линии соприкосновения прибыли иностранные инструкторы для тренировки украинских снайперов.

По данным Управления Народной милиции ЛНР, трое специалистов из Литвы прибыли для обучения украинских военных из 93-й бригады. По мимо снайперского искусства, литовские инструкторы обучат коллег подрывным работам.

По данным силовиков ЛНР, для нужд тренировок на склад завезут тысячу снайперских патронов. Кроме того, военные намерены использовать мины ПМН-2, которые запрещены Оттавской конвенцией, пишет KP.ru.

Стоит напомнить, что незадолго до вступления в силу договоренности о перемирии, украинские военные устроили минометный и пулеметный обстрелы нескольких сел, расположенных на территории ДНР.