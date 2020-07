Анкара развернула комплексы РЭБ на авиабазе Аль-Ватыя

Триполи, 26 июля. Турция разместила систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ливии, сообщают интернет-издания.

Twitter-канал Millennium News со ссылкой на Clash Report передает, что Анкара привела в боевую готовность систему РЭБ REDET-II на авиабазе Аль-Ватыя, юго-западнее Триполи.

New #Turkish Electronic Warfare System REDET-II actived in Al-Watiya Airbase, #Libya after KORAL and MILKAR.

(Via @clashreport ) pic.twitter.com/yyB8f4NYZX