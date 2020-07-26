Западное СМИ поддержало Россию в конфликте с Европой

Москва, 26 июля. Издание Contra Magazin из Австрии выпустило материал об отношениях Европы и России. Автор материала призвал европейских политиков отказаться от ханжеского поведения и наладить сотрудничество с Москвой.

Журналист обратил внимание, что антироссийские обвинения все чаще и чаще звучат в Европе, причем их ретрансляторы, как правило, плотно связаны с Соединенными Штатами.

Например, в Германии публицисты с русофобскими взглядами работают в трансатлантических аналитических центрах, а нынешнего премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в Прибалтику направила американская «секта евангелистов», специализирующаяся на политическом воспитании своих адептов, пишет «Политпазл».

Автор статьи подчеркивает, что в политическом отношении Европа полностью зависима от США. При этом такое положение выгодно исключительно Вашингтону, поэтому Европа и Россия нуждаются друг в друге больше, чем кажется.

В материале отмечается, что Европа не должна «как ханжа поучать других», вместо этого следует выстраивать с Россией взаимовыгодное сотрудничество на основе равноправных отношений. Более того, как считает эксперт, у самих европейских политиков «рыльце в пушку».

Ранее сенатор Алексей Пушков обозначил пять ключевых фронтов информационной войны Запада против России. По его словам, США и их союзники продолжают атаковать вбросами, даже несмотря на напряженную ситуацию из-за коронавируса, передает «Царьград».