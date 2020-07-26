Вирусологи рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса в РФ

Москва, 26 июля. Вакцина от коронавируса в первую очередь появится в Москве, Петербурге и ряде других городов-миллионников. Процедуру вакцинации сначала пройдут медики, военные и представители профессий, которые контактируют с большим числом людей. Об этом заявили вирусологи.

Эксперты считают, что первыми вакцину должны получить те, кто по долгу службы работает с большим количеством людей.

«У представителей этих профессий достаточно высокий риск заразиться вирусом, поэтому им ставят прививки в первую очередь. За ними следуют люди с хроническими болезнями, для которых вирус может быть смертельным», — пояснил вирусолог Виталий Зверев.

При этом Зверев подчеркнул, что созданный препарат в полной мере нельзя назвать вакциной, потому что он еще не прошел всех испытаний. Он отметил, что вакцинация должна протекать одновременно во всех регионах страны.

Однако профессор вирусологии и разработчик первой вакцины от коронавируса Александр Чепурнов допускает, что карта распространения вируса может сыграть основную роль в распределении препарата по РФ, передает URA.RU.

«При этом нет никаких сомнений в том, что приоритет будет у столичных городов. Дальше вакцина будет распространяться в города-миллионеры и постепенно попадать в небольшие города с высоким показателем заболеваемости», — считает Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что пока нет достоверных данных о том, каким образом будет распределяться вакцина. Он считает, что на сегодняшний день куда более важным является вопрос безопасности препарата и его эффективности.