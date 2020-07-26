На отель в турецком Кемере напала вооруженная камнями группа неизвестных лиц

Кемер, 26 июля. Группа неизвестных людей напала на четырехзвездочный отель, расположенный в одном из известнейших курортных городов Турции — Кемере. Об этом сообщает местная газета Sabah.

По информации источника, этот отель уже неоднократно подвергался подобным атакам. Журналисты отмечают, такие инциденты что берут начало еще в 2011 году, когда сменился владелец гостиницы. С тех пор периодически на здание совершаются нападения людей с палками, камнями и даже с холодным оружием, что представляет угрозу безопасности отдыхающих там туристов.

Журналисты Sabah также сообщают, что руководство отеля даже запланировало обустроить специальную защищенную комнату в здании для размещения там персонала в случае повторных атак. Однако о том, как администрация собирается обезопасить своих клиентов, речи не идет. Стоит отметить, что Кемер находится вблизи Антальи и является довольно популярным курортом, где до эпидемии нового коронавируса (COVID-19) отдыхало множество иностранных туристов.

Напомним, с 1-го августа Российская Федерация откроет для своих граждан несколько туристических направлений. Так, российские власти разрешат соотечественникам посещение Турции, Танзании и Великобритании. Тем не менее не стоит забывать о мерах предосторожности при посещении иностранных государств, поскольку во всем мире еще сохраняется опасность заражения COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о нападении бродячих собак на туристку в турецком курортном городе Мугла. По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, в текущем году в Турцию полетят только «уверенные в себе разносчики инфекции».