Названы ситуации, когда водителя могут лишить прав в городе

Москва, 26 июля. Водителям стоит быть бдительными на дороге, поскольку за, казалось бы, глупое нарушение можно лишиться прав. Названы девять ситуаций, когда водители могут оказаться пешеходами.

Лишиться прав можно за то, что водитель оставил место ДТП, которое никто не заметил. Например, автолюбитель паркуется, задевает другой автомобиль и не замечает, что случайно «поцеловал» соседнюю машину. Потерпевший, обнаружив царапины или вмятины, может обратиться в ГИБДД, чтобы найти виновника. Инспекторы помимо оформления аварии составляют протокол об оставлении места ДТП на предполагаемого виновника. Такая история чревата лишением прав от года до полутора лет.

ДТП с деревом, бордюром или столбиком автомобилисты зачастую не считают за аварию. Тем не менее собственники объектов инфраструктуры, увидев повреждения, могут вызвать Госавтоинспекцию. На виновника также составляют протокол и лишат прав.

Проезд под «кирпич» может обернуться невнимательному водителю лишением прав. Например, если в момент движения по встречной полосе для одностороннего движения такого водителя увидит инспектор ГИБДД, то он может оказаться пешеходом на четыре-шесть месяцев.

Если сотрудник ГИБДД зафиксирует повторный проезд на «красный», то водитель лишится прав от четырех до шести месяцев.

Наказывается лишением водительских прав проезд под мигающую стрелку, на красный свет через железнодорожные пути, выезд на трамвайные пути встречного направления, объезд автобуса через сплошную.

Непредставление преимущества спецтранспорту может обернуться для водителя штрафов от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Однако при личной фиксации нарушения инспектором автомобилисту не избежать лишения прав сроком от трех месяцев до одного года.