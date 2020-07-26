Мать раскрыла детали похищения ее ребенка из роддома в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 26 июля. Мать похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного мальчика поделилась деталями ужасного происшествия. По ее словам, она видела все происходящее своими глазами, однако противостоять этому не могла, потому что находилась в гипнотическом трансе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Получилось так, что женщина ждала до ночи, стучала в окно, просила позвать сестру — якобы у нас родила, в роддоме лежит», — говорит роженица.

Однако позже выяснилось, что никакой «сестры» персонал не знает. Вечером женщина встала с кровати, чтобы сходить в уборную, однако в этот момент в комнате появилась незнакомка.

«Разворачиваюсь, смотрю — эта женщина у кровати стоит», — вспоминает мать ребенка.

Она уточнила, что незнакомка поддерживала с ней зрительный контакт, после чего молодая мать вышла из палаты. Лишь дойдя до конца коридора, она поняла, что незнакомая дама может причинить вред ее малышу.

«Я уже вышла, и моя соседка подошла и сказала, что ребенка моего украли. Я была будто под гипнозом», — отметила роженица.

Стоит отметить, что похитительницу вместе с мальчиком уже нашли. 40-летняя злоумышленница успела убежать с младенцем до Калмыкии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.