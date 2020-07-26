Вышедшего к протестующим Дегтярева проводили аплодисментами

Хабаровск, 26 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вышел на площадь Ленина в Хабаровске, чтобы поговорить с участниками несанкционированных уличных акций в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Видео разговора опубликовано в Сети.

«Будем формировать пул людей, которые хотят порядка в крае, хотят влиять на процессы и готовы мне сообщать неангажированную, неискривленную информацию для принятия решений», — сказал Дегтярев протестующим.

После разговора он попросил горожан разойтись, сославшись на позднее время, подчеркнув, что ему еще надо поработать. Уходящего главу региона проводили аплодисментами.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей на Дальнем Востоке, передает «Мир 24».

Позднее, 20 июля, президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, сообщает Ura.ru.