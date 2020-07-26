Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о трагических событиях своей жизни

Москва, 26 июля. Солист популярной российской группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о трагических событиях последних лет. Артист признался, что он скучает по бывшим коллегам из «Иванушек» и родной сестре, которые ушли на тот свет.

По словам артиста, у него прекрасные отношения с бывшими супругами. Григорьев-Апполонов называет их близкими людьми, которым позвонит в первую очередь, если случится что-то плохое.

«Они для меня родные люди. И в любом случае знаю, что любят меня, дорожат, беспокоятся. Мы всегда на связи. И хорошо, что так, всем желаю», — сказал 50-летний музыкант в интервью «СтарХит».

Вместе с тем певец признался, что ему не хватает нескольких человек, с которым он был в очень близких отношениях. Он бы с радостью позвонил бывшим вокалистам «Иванушек» — Игорю Сорину и Олегу Яковлеву, а также родной сестре Юлии.

«Сорину Игоречку, Олегу Яковлеву, мне их очень не хватает. И, разумеется, сестры — Юли. У меня были трагические последние 3–4 года. Но держусь», — признался знаменитый певец, говоря, кому бы он хотел позвонить.

В первом составе «Иванушек» были Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Сорин. Последний ушел из жизни в 1998 году, ему на замену пришел в коллектив Олег Яковлев. Сердце Яковлева остановилось в 2017 году, пишет НСН. По словам продюсера Игоря Матвиенко, скончавшиеся артисты умерли от зависимостей, указал «ФедералПресс».