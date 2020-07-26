Ани Лорак пришла на гала-концерт «Русского радио» в серебристом костюме без бюстгальтера

Москва, 26 июля. Гала-концерт «Русского радио» в «Лужниках» в Москве прошел в необычном для зрителей и певцов формате. Отечественные звезды в разнообразных, порой, смелых нарядах, выступали на сцене, а зрители сидели в своих машинах и наслаждались долгожданным зрелищем.

Отметим, что такой формат — певец на сцене, а музыка из динамиков авто — пришелся по нраву людям. Кто-то даже устроил пикник.

Мероприятие открывал Николай Басков, который серьезно похудел за время карантина. Он почти ничего не ел, зато пил много воды. По его словам, ему удалось сбросить 16 килограммов.

Поправилась во время изоляции певица Ани Лорак, о чем сама и рассказала. По ее словам, килограммы не нанесли ущерб фигуре. Ее она демонстрировала в серебристом платье с весьма откровенным декольте — до пояса.

«Но слава богу, все ушло в правильные места. Все эти месяцы я сходила с ума дома, пережила такой стресс — без зрителей, без аплодисментов», — поделилась эмоциями исполнительница.

Ослепительная Лорак, Asti в голубых перьях и другие звезды на гала-концерте «Русского Радио» https://t.co/zmCPo2RAId pic.twitter.com/iYfBaepfQm — WomanJournal (@wmjournal) July 26, 2020

В очень смелых нарядах появились певицы Елка и Анна Плетнева.

Виктория Талышинская, которая выступала в дуэте «Непара» продемонстрировала общественности нового партнера Владимира Курто.

Только певец Дима Билан отказался от диалога с журналистами, заявив, что «немножко боится». После этих слов он прикрылся маской и убежал от работников СМИ, пишет KP.ru.