Ани Лорак рассказала, как «сходила с ума»

Москва, 26 июля. Украинская певица Ани Лорак поделилась с журналистами своими переживаниями относительно прошедшего коронавирусного карантина. Поп-исполнительница призналась, что чуть не сошла с ума.

В столичном спорткомплексе «Лужники» прошел долгожданный фестиваль звезд российского шоу-бизнеса, зрители наконец смогли насладиться выступлениями любимых артистов.

Одним из самых ярких исполнителей в тот вечер стала Ани Лорак, соскучившаяся по сцене за несколько месяцев режима самоизоляции. В кулуарах певица рассказала, как ей удалось пережить не самый простой период в жизни.

«Мне казалось, я сойду с ума! Ведь это моя жизнь», — рассказала она, радуясь возвращению к активной творческой деятельности.

С другой стороны, артистка сообщила, что ей пришлось уволить няню, поэтому удалось больше времени проводить с дочерью Софией. По словам Ани Лорак, вместе они весьма продуктивно провели время, многому научившись.

«Теперь я могу работать нянькой! Ведь мне пришлось отпустить няню… Мы с дочерью что только ни делали: и играли, и лепили, и рисовали, и ссорились, и мирились», — отметила Ани Лорак.

Недавно организаторы «Евровидения» устроили зрительское голосование за все ранее проведенные конкурсы. В результате опроса Ани Лорак досталось первое место в «Евровидении-2008», передает «Культуромания».