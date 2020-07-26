ВСУ минируют район планируемого к открытию КПП у Золотого

Луганск, 26 июля. Оборонное ведомство Луганской Народной Республики заявило о том, что киевские силовики приступили к минированию территории вблизи подконтрольного Украине поселка Золотое-4, в котором планируется открытие нового пункта пропуска «Первомайск — Золотое». Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины установили семь противотанковых мин ТМ-62 поперек дороги общего пользования в районе населенного пункта Золотое-4, которая используется мирными жителями и СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

По мнению представителя республики, ВСУ нарушают нормы гуманитарного права, а также создают угрозу жизни мирных граждан и сотрудников международной наблюдательной миссии ОБСЕ.

Напомним, что 8 июля в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Пресс-служба офиса президента Украины заявила, что участники встречи поддержали идею об открытии двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда в Донбассе.