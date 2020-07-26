26 июля Россия отмечает День военно-морского флота. По этому случаю на основных базах ВМФ прошли парады с участием большого количества кораблей. Самый главный из них, на котором традиционно присутствовали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, прошел в Санкт-Петербурге. Этот город гостеприимно принял у себя 46 военных (и не только) судов, среди которых следует особенно отметить фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», корветы «Бойкий» и «Стойкий», а также большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов». Трансляцию парада онлайн показало Федеральное агентство новостей.

Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования — и парадный строй кораблей двинулся вперед. Его (уже второй год подряд) возглавлял восстановленный 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава», получивший свое название в честь победы русской армии в Полтавской битве.

Перемещаясь вдоль строя, катер президента России останавливался возле каждого крупного корабля, и Владимир Путин поздравлял их экипажи с «профессиональным праздником».

«Урааа!» — отзывались эхом на слова Верховного главнокомандующего моряки.

Впервые в параде приняло участие океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» — благодаря ему наши ученые смогли добраться до Антарктиды и провести важнейшие испытания на магнитном полюсе Земли. Сделанные ими открытия надежно закрепили за нашей страной статус одной из ведущих держав-исследовательниц Мирового океана.

Дандыкин: Россияне гордятся своим флотом

Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей поделился своими впечатлениями от парада, который поразил своим величием даже бывалых моряков. По его мнению, служба на флоте очень сложна: как над водой, так и под ней. Моряки, стоящие в красочных мундирах на парадах, выглядят совершенно иначе в своей привычной среде, где они переносят все тяготы своей важной и опасной службы на благо Родины — и то, что государство это понимает, составляет его руководству великую честь.

«Во-первых, мне понравилась погода, при которой он проходил, — признался собеседник ФАН. — Солнечно, тепло, все блестит — просто загляденье! Ну и давайте не будем забывать, что это единственный парад, который принимает лично Верховный главнокомандующий (парад победы у нас принимает министр обороны), с которым военно-морскому флоту, будем откровенны, повезло: как известно, идя в первых рядах «Бессмертного полка», Путин несет портрет своего отца в матросской форме — во время Великой отечественной войны тот служил на Черном море».

Военного эксперта очень порадовал тот факт, что на параде были представлены современнейшие корабли и подлодки, ставшие новым лицом российского ВМФ. По его словам, кардинальная смена облика нашего флота произошла в последние 10 лет благодаря наработкам ученых и судостроителей.

«Также следует упомянуть «Альбатрос», наш новейший поисковый гидросамолет — остальные-то (ИЛ-38 «Як» и ТУ-142) еще советской закладки! — отметил Дандыкин. — Эта машина себя проявила в МЧС, но, думаю, сумеет заслужить уважение и в морской авиации, которая нуждается в таком усилении».

Капитан 1-го ранга запаса добавил, что День ВМФ уже успел зарекомендовать себя как самый настоящий народный праздник.

«Люди узнали, что у нас есть флот, люди гордятся им, — убежден собеседник ФАН. — Народ и раньше любил военных моряков, но теперь их ремесло стало ему намного ближе: граждане разбираются, что к чему, и понимают, с чем имеют дело эти защитники России. После таких парадов количество тех, кто говорит, что вместо нового корабля лучше купить пять буханок хлеба и две палки колбасы, стремительно уменьшается. Как ни посмотри, но хоть РФ и континентальная держава, но морские границы у нее одни из самых протяженных в мире — нам необходимо укреплять Арктику, Тихоокеанское побережье и выходить, как и завещал император Перт Первый, в далекие океаны».

С последней задачей, по словам военного эксперта, Российская Федерация справится уже совсем скоро: в ближайшие 5–6 лет наша страна получит корабли, способные преодолевать колоссальные расстояния в сравнительно недолгое. Дандыкин назвал их «длинной рукой России».

«И, если где-то далеко интересам РФ будут угрожать (а такое случается часто) какие-нибудь пираты или недружественные государства, мы сможем направить их туда разобраться», — сказал капитан 1-го ранга запаса.

Военный эксперт оказался восхищен «государственным подходом» к подготовке и проведению парада: все оказалось на самом высоком уровне, и во многом это заслуга первого лица нашей страны, заставившего уважать российский флот не только весь остальной мир, но и собственных крупных военных начальников, которые «традиционно испытывали некоторый скептицизм по отношению к морякам».

Возвращаясь к параду в Санкт-Петербурге, отметим, что не только речная гладь стала ареной для прохода выдающихся военных кораблей России — в воздухе в этот день можно было наблюдать не менее впечатляющее зрелище. Над Невой пролетели многоцелевые транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ, новейший поисково-спасательный самолёт-амфибия Бе-200, который сопровождали противолодочные гидросамолеты Бе-12 «Чайка», а завершил воздушную часть главного парада ВМФ строй авиации штурмовиков Су-25БМ, украсивших небо над Санкт-Петербургом флагом России.

В каких городах проходит парад в день ВМФ

Напомним, 26 июля также прошли военно-морские парады в Севастополе и Кронштадте. Впервые военно-морской парад в День ВМФ смогли увидеть и жители Дагестана. В нем участвовали корабли и судна Каспийской флотилии. Торжественные мероприятия состоялись на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке, а также в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, военно-морской парад прошел в сирийском Тартусе, где находится российская военная база.