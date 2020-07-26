Россияне с детьми до трех лет могут получить выплату в 15 тысяч рублей

Москва, 26 июля. Граждане РФ с детьми до трех лет, которые еще не оформляли пособий, в августе или сентябре могут получить выплаты в размере 15 тысяч рублей, об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

На фоне пандемии коронавируса российские власти ввели ежемесячные пособия для семей с детьми. В течение трех месяцев их получили миллионы россиян, передает «Политика сегодня».

Те граждане, которые не оформляли выплаты, могут рассчитывать на пособие в 15 тысяч рублей. Для его получения необходимо до 1 октября подать соответствующую заявку.

Заявление можно направить в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных документов не потребуется.