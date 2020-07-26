Королева рассказала о состоянии онкобольной Заворотнюк

Москва, 26 июля. Популярная певица Наташа Королева рассказала о самочувствии звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием.

Королева и Заворотнюк обитают в одном городе — Крекшино, но, по словам 47-летней певицы, засуженная актриса «живет чуть подальше в городке». Жена Тарзана призналась, что все, что ей известно о состоянии онкобольной Заворотнюк, знают и другие.

«Я знаю то же, что и вы — что ей стало лучше. Дай бог ей выздоровления, я искренне желаю сил ей и ее прекрасной семье. Настя боец, поэтому все должно быть хорошо», — сказала Королева в Kp.ru.

В прошлом году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Семья актрисы подтвердила, что звезда тяжело больна, но не сообщила точный диагноз. Поклонники теледивы и коллеги были шокированы новостью о болезни «няни Вики», пишет НСН.

Актриса ведет борьбу с недугом уже длительное время. По последним данным, знаменитости стало гораздо лучше, и она переехала из больницы в свой дом, указал «ФедералПресс».

Ранее появились сообщения, что Заворотнюк собирается дать большое интервью на телевидении. Представители звезды пока не опровергли, но и не подтвердили эти сообщения.