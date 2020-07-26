Путин на борту самолета обсудил с Шойгу выполнение госпрограммы вооружения

Москва, 26 июля. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета сразу после военно-морского парада в Петербурге. Кадры разговора показал телеканал «Россия-24».

Глава Минобороны рассказал национальному лидеру об имеющихся предложениях по выполнению программы вооружения.

«Есть еще ряд вопросов, которые, на наш взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению количественной части госпрограммы вооружения. После вашего совещания с представителями правительства по бюджету следующего года, там у нас также есть предложения, хотелось бы сегодня их посмотреть и обсудить», — заявил Шойгу.

Он также добавил, что у оборонно-промышленного комплекса появились новые возможности и перспективы для модернизации.

Кроме того, Путин попросил передать слова благодарности военным морякам, участвовавшим в параде по случаю Дня ВМФ.