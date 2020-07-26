Совладелец РЕСО пообещал компенсацию ущерба азербайджанским бизнесменам

Москва, 26 июля. Миллиардер и совладелец страховой группы РЕСО Сергей Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор прекратить беспорядки в Москве после накала обстановки в районе Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что готов возместить ущерб, который злоумышленники нанесли собственности азербайджанцев.

Напомним, что беспорядки в российской столице вспыхнули 23 июля, погромы были и еще несколько дней. Уроженцы Армении и Азербайджана устраивали драки и беспорядки, били витрины. Задержаны десятки человек, возбуждено несколько уголовных дел.

Бизнесмен подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто вдали от родины стал вести себя по-варварски, проявляя национализм и агрессию по отношению к уроженцам других стран. Саркисов также призвал остановить тех, кто из-за границы воздействует на земляков, подстрекая к демонстрации национализма.

«Обращаюсь к представителям армянской и азербайджанской интеллигенции, представителям бизнеса обеих национальностей: остановите, вразумите вандалов и экстремистов. Объясните им, что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям», — сказано в заявлении миллиардера.

Саркисов обратил внимание, что своим недостойным поведением люди позорят не только память своих предков, но и демонстрируют неуважение к «хозяевам дома», то есть к России.

«Наша семья берет на себя обязательство возместить ущерб, нанесенный собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают, что настоящий мужчина — это тот, кто громче кричит или бьет стекла», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что представители Армении и Азербайджана на самом деле приехали в Россию с мирными намерениями.

Напомним, что ранее азербайджанский посол Полад Бюльбюль оглы обратился к соотечественникам с просьбой соблюдать законодательство России.