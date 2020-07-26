Галкин и Пугачева показали, как развлекаются их подросшие дети

Москва, 26 июля. Телеведущий, юморист Максим Галкин и его супруга — певица Алла Пугачева много времени проводят с шестилетними детьми — Гарри и Лизой. В социальной сети Instagram Галкин показал, как наследники резвятся в саду загородного дома в деревне Грязь.

При этом во дворе замка есть все, что необходимо для развлечения детей. В новом ролике Галкин, Гарри и Лиза пробуют свои силы на гимнастических кольцах. Дети спрыгивают с возвышения, держась за снаряд. Пугачева следит за безопасностью и страхует детей.

«Мам, качай!» — кричит Гарри.

Примадонна хвалит детей и подталкивает, чтобы те не останавливались в движении. Поклонникам понравилось видео.

«Какая радость живет в вашем доме! Всем счастья и здоровья!» — написали они. «На них можно смотреть бесконечно», — уточнили другие. «Как мило, тепло и по-домашнему», — написали в комментариях.

Ранее Галкин показал, как развлекается с детьми Лизой и Гарри. Как пишут средства массовой информации, играя со своими шестилетними наследниками, Галкин и сам впал в детство. По данным журналистов, юморист с детьми занимается кулинарией, играет в футбол, танцует и просто дурачится. Недавно артист освоил новый вид развлечения — батут. В личном блоге он продемонстрировал видео, где в компании Лизы и Гарри пытается с его помощью взлететь до заката. Дети поддержали отца в этой затее.

Также ранее Галкин устроил домашний квест с полосой препятствий для своих близняшек Гарри и Лизы. Юморист придумал для своих наследников новое развлечение — устроил из подручных материалов полосу препятствий, которую близнецы с удовольствием преодолевали.