Медработники провели профилактику COVID-19 в Бенгази

Бенгази, 26 июля. На востоке Ливии продолжаются работы по выявлению заболевших и предотвращению распространения коронавируса, сообщают пользователи Twitter.

Один из ливийских аккаунтов социальной сети Twitter опубликовал в сети Интернет фотографии с медицинскими работниками Бенгази. Материалы он сопроводил комментарием, что сотрудники отправились на обход территории города с целью проведения тестов среди населения на предмет заражения вирусом COVID-19.

Pictures from yesterday, #Benghazi corona teams going for testing missions around the city. Libyan heroes#libya #بنغازي #ليبيا pic.twitter.com/Kc1oUKV3qX