Медработники провели профилактику COVID-19 в Бенгази

Бенгази, 26 июля. На востоке Ливии продолжаются работы по выявлению заболевших и предотвращению распространения коронавируса, сообщают пользователи Twitter.

Один из ливийских аккаунтов социальной сети Twitter опубликовал в сети Интернет фотографии с медицинскими работниками Бенгази. Материалы он сопроводил комментарием, что сотрудники отправились на обход территории города с целью проведения тестов среди населения на предмет заражения вирусом COVID-19.

На фотодокументах видно, что медики одеты в специальные халаты и маски. На данный момент, 26 июля, в Ливии зафиксировано 2547 подтвержденных случаев. Самое большое количество заболевших было зафиксировано в Триполи, на втором месте — Мисурата. На третьем месте — Бенгази. Более высокое распространение COVID-19 в Триполитании связано с турецким присутствием, так как многие из перебрасываемых ею наемников больны коронавирусом.

عاجل | عدد من أهالي منطقة قصر احمد والمنطقة المجاورة لميناء #مصراتة البحري يغلقون الطرق بالخرسانة والإطارات بعد دخول أفراد من سفينة شحن تركية بينهم مصابين بـ #فيروس_كورونا . ( مصادر محلية ) — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 19, 2020

Местное население сопротивляется ввозу зараженных боевиков. Например, жители района Каср Ахмед и территорий, прилегающих к морскому порту Мисураты, перекрыли дороги бетонными блоками и покрышками. Об этом сообщало 19 июля арабское издание Аl Marsad в своем аккаунте Twitter.