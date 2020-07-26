Путин: Постановление о местных выборах на Украине противоречит Минску-2

Москва, 26 июля. Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах и напомнил, что оно противоречит Минским соглашениям.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Донбассе.

«Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования», — заявили в пресс-службе Кремля.

Путин также выразил озабоченность из-за заявления Киева о «неприемлемости» некоторых положений «Комплекса мер» и требований украинской стороны пересмотреть его.