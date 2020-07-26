В Сети опубликованы запрещенные снимки летчика люфтваффе

Москва, 26 июля. Украинский фотограф Артур Бондарь приобрел на немецком Интернет-аукционе пленки, сделанные военнослужащим Третьего рейха из 26-й бомбардировочной эскадры люфтваффе в 1940 году. Уникальные фото опубликовала Лента.ру.

На кадрах запечатлена повседневная жизнь немецких летчиков и технического персонала аэродрома Тронхейм Варнес в Норвегии, еще несколько снимков сделаны во Франции.

Ко времени, когда были сделаны фото, война еще не перетекла в наиболее острую фазу, и на кадрах можно увидеть, как военнослужащие беззаботно проводят время на базе и в оккупированном Париже. Уже совсем скоро многие из запечатленных бойцов попадут в английский плен или же будут убиты. Самому автору снимков повезет больше – он выживет, после чего его переведут на другой самолет.

На этих уникальных снимках — будни летчиков немецкого Люфтваффе. Это самое начало войны, и пока они еще радуются «простым вещам» — например, сгонять в оккупированный Париж на выходные https://t.co/f73zUZ2Eed pic.twitter.com/9I0pzcMr6S — Лента.ру (@lentaruofficial) July 26, 2020

Кадры представляют особую ценность, поскольку были сняты в местах непосредственного базирования военно-воздушных сил, что в условиях начавшейся Второй мировой войны было категорически запрещено, поскольку противник мог вычислить местонахождение аэродромов и уничтожить их.

Подобная история произошла с советской авиабазой в Полтаве, где базировались самолеты не только Красной Армии, но и ВВС США. В результате внезапного налета немецких «Хенкелей» 22 июня 1944 года большинство машин было уничтожено.