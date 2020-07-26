Марими предупредил ПНС Ливии и Турцию, что атака на Сирт будет для них фатальной

Тобрук, 26 июля. Утратившее свою легитимность Правительство национального согласия (ПНС), поддерживаемое Турцией и Катаром, по-прежнему не отказывается от идеи захватить город Сирт и авиабазу ЛНА Аль-Джуфра. Об этом заявил советник председателя Палаты представителей Ливии Фатхи аль-Марими.

По его словам, Турция попросту проигнорировала призывы международного сообщества, направленные на мирное политическое урегулирование ливийского кризиса. Он добавил, что Анкара также продолжает нарушать оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, поставляя оружие и наемников ПНС.

В Палате представителей Ливии напомнили, что за военным вмешательством Турции кроются в первую очередь ее финансово-экономические интересы в регионе. Поэтому незаконные вооруженные формирования ПНС и хотят захватить ключевые объекты энергетической отрасли на востоке североафриканской страны, объяснил Марими.

Также он подчеркнул, что турецкие власти напрасно думают, что захват стратегически важного населенного пункта Сирт будет легким. В интервью для египетского издания он заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) не позволит турецким интервентам и триполитанским бандформированиям войти в этот город. При этом советник отметил, что в борьбе с распространением хаоса и терроризма в Северной Африке силы фельдмаршала Халифы Хафтара будут при необходимости поддержаны Египтом.

Напомним, город Сирт, расположенный на побережье залива Сидра, контролируется ливийской армией. Не так давно президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил «правительство» в Триполи и Анкару, что продолжение их наступления на восток Ливии и пересечение условной «красной линии» будут являться поводом для выступления египетской армии на стороне ЛНА.

Ранее кандидат культурологии, ведущий эксперт Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев в своей публикации для Федерального агентства новостей рассказал о желании Турции заполучить под свой контроль Ливийский нефтяной полумесяц. Ради этих целей Анкара и заключила преступное соглашение о военном сотрудничестве с ПНС, а теперь отправляет в Ливию оружие и сирийских террористов-наемников из Идлиба.