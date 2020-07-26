Киев направит в Донбасс военных с опытом участия в миротворческих миссиях ООН

Киев, 26 июля. Военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях ООН будут направлены к району Донбасса с целью подготовки к перемирию. Такое решение приняли украинские власти.

По данным пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, военные будут дислоцированы на первой линии обороны в Луганской и Донецкой областях.

В штабе подчеркнули, что продолжается подготовка к выполнению договоренности о прекращении огня, которая вступает в силу с 27 июля нынешнего года. Именно для этого на первую линию направляются военные, которые участвовали в осуществлении миротворческих миссий, сказано на странице штаба в Facebook.

Напомним, что представители ДНР и ЛНР также заявили о намерении выполнять договоренности по полному бессрочному прекращению огня. В МИД ДНР подчеркнули, что приказ об этом вступит в силу с 27 июля и будет действовать до полного разрешения конфликта.

Между тем накануне перемирия украинские военные открыли минометный огонь по территории ДНР. По данным властей республики, военнослужащие Украины выпустили 50 боеприпасов. Кроме того, силовики также задействовали гранатомет, несколько крупнокалиберных пулеметов. В зону обстрела попали три поселка на территории ДНР.