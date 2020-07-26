Олимпийская чемпионка ответила на критику за фото с Макгрегором

Москва, 26 июля. Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на критику поклонников из-за фотографии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Девушка опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию с ирландским бойцом, сделанную в Монако. Однако не все интернет-пользователи отнеслись к кадру с Макгрегором снисходительно и обрушились на девушку с критикой. Фолловеры посоветовали Севастьяновой не позировать с бойцом в обнимку и напомнили, что он женат.

Терпеть такое поведение пользователей Сети россиянка не стала и резко ответила злопыхателям на гневные комментарии.

«Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был с женой», — написала 25-летняя девушка.

Ранее Севастьянова ответила на вопросы поклонников об ирландском бойце. По ее словам, Макгрегор очень добрый и дружелюбный мужчина.

Каролина Севастьянова за спортивную карьеру стала обладательницей золотой медали Олимпиады в Лондоне, также она победила на Чемпионате Европы в 2012 году в многоборье и упражнениях 5 мячей. После Олимпийских игр в 2012 году спортсменка объявила о завершении карьеры.