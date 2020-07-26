«Дачный полтергейст» попал в объектив камеры видеонаблюдения

Москва, 26 июля. Странный черный силуэт, напоминающий человека, попал в объектив камеры видеонаблюдения в одном из населенных пунктов РФ. Загадочные кадры были опубликованы одним из пользователей Сети.

Автор публикации рассказал, что опубликованные кадры ему предоставил сосед по дачному участку. Установленные на его доме камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали странного посетителя, который уверенным шагом направлялся в сторону дома. При этом гость выглядит не совсем как человек. Непонятный черный сгусток лишь силуэтом напоминает человеческую фигуру.

Видеоролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети. Некоторые предполагают, что невнимательный хозяин камеры изначально неправильно настроил свою технику, что и привело к появлению загадочного сгустка в кадре. Другие полагают, что запечатленная фигура — «дачный полтергейст».

Стоит отметить, что в публикации не указывается точное место съемки видео.